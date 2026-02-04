|
04.02.2026 06:31:28
DrAgarwals Eye Hospital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DrAgarwals Eye Hospital hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
DrAgarwals Eye Hospital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,76 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,13 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat DrAgarwals Eye Hospital 1,16 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 951,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
