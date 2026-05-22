DrAgarwals Eye Hospital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DrAgarwals Eye Hospital hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,60 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,69 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DrAgarwals Eye Hospital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 998,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 147,02 INR beziffert. Im Vorjahr hatte DrAgarwals Eye Hospital 116,28 INR je Aktie verdient.

DrAgarwals Eye Hospital hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,71 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at