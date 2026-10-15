Dräger Preliminary Q3 EBIT Declines; Confirms FY Forecast

(RTTNews) - Dräger (DRW3.DE) announced, based on preliminary calculations, it generated earnings before interest and taxes or EBIT of around 48 million euros in the third quarter of 2026 compared to 56.7 million euros, prior year. Net sales increased by 1.0 percent to around 851 million euros. Order intake rose by 7.0 percent to around 926 million euros.

Dräger confirmed its forecast for the current fiscal year and continues to expect an increase in net sales of 2.0 to 6.0 percent net of currency effects and an EBIT margin of 6.0 to 8.0 percent.

At last close on Xetra exchange, Dräger shares were trading at 116.60 euros.

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