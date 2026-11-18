Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Wachstumsziel bis 2030
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18.11.2026 14:10:00
Drägerwerk-Aktie gefragt: Medizintechnikkonzern will bis 2030 deutlich wachsen
Die Aussagen zu den mittelfristigen Zielen während des Kapitalmarkttags kamen an der Börse gut an und trieben die Vorzugsaktie des Unternehmens auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen. Das Ende September erreichte Rekordhoch von 125,40 Euro rückt damit wieder näher. Zuletzt gewann das im SDAX notierte Papier 6,63 Prozent auf 119,00 Euro. Das Plus seit Jahresbeginn steigt damit auf gut 70 Prozent - damit gehört die Aktie zu den diesjährigen Besten im Index.
Der Erlös soll jährlich um fünf Prozent wachsen und 2030 rund 4,5 Milliarden Euro erreichen, wie der SDAX-Konzern mitteilte. Dies wären eine Milliarde Euro mehr als 2025. Zum Plus sollen beide Sparten - Medizintechnik und Sicherheitstechnik - mit jeweils rund 500 Millionen Euro beitragen.
Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll kräftig zulegen. Die entsprechende Marge soll sich bis 2030 auf 10 bis 12 Prozent verbessern, nach 6,7 Prozent im vergangenen Jahr.
"In der Medizintechnik setzen wir auf integrierte Lösungen und wiederkehrende Umsätze", sagte Unternehmenschef Dräger laut Mitteilung. In der Sicherheitstechnik baue der Konzern sein Geschäft in ausgewählten Wachstumsmärkten aus. Dazu zählen die US-Feuerwehr, Verteidigung, maritime Anwendungen sowie Energiewende. Zugleich werde das Unternehmen seine Produktivität erhöhen, so der Manager. Dabei peilt der Konzern bis 2030 für die Medizintechnik eine operative Marge von 7 bis 9 Prozent und für die Sicherheitstechnik 14 bis 16 Prozent an.
Ein Händler lobte den Ausblick. Der angepeilte Umsatz von 4,5 Milliarden Euro liege über den bislang erwarteten 4,3 Milliarden Euro, sagte er. Zudem verwies er auf das Ziel für die operative Ergebnismarge von 10 bis 12 Prozent 2030. "In früheren Aussagen war die Rede von einer Ebit-Marge von mehr als 10 Prozent", sagte er und hob zudem hervor, dass die bisherige Konsensschätzung bei nur 8 Prozent liege.
/mne/tav/mis
LÜBECK (dpa-AFX)
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