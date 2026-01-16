Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Optimimus
|
16.01.2026 16:06:39
Drägerwerk-Aktie gewinnt weiter an Schwung nach Prognose für 2026
Der Umsatz soll demnach 2026 um 1,0 bis 5,0 Prozent zulegen. Basis ist der 2025 erzielte Auftragseingang von fast 3,6 Milliarden Euro. Vom Umsatz sollen im neuen Jahr dann 5,0 bis 7,5 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) übrig bleiben.
Die Prognose des Managements deute auf eine stärkere Margendynamik hin als bisher angenommen, so Analyst Harald Hof von MWB Research. Zudem sei es 2025 gewinnseitig deutlich besser gelaufen als erwartet, dank einer robusten Medizintechniksparte und eines verbesserten Produktmix. Dies überzeuge umso mehr angesichts des Gegenwinds durch die internationalen Zollstreitigkeiten sowie durch ungünstige Wechselkurse.
Vor diesem Hintergrund schraubte Hof seine Gewinnerwartungen nach oben und hob das Kursziel von 76 auf 95 Euro an. Damit sieht er nun ausreichend Luft für eine Hochstufung von "Hold" auf "Buy".
Mit dem Anstieg von Freitag summiert sich das Kursplus binnen zwei Tagen mittlerweile auf gut 17 Prozent. Seit Ende 2024 hat sich der Wert der Aktien damit fast verdoppelt.
