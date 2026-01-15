Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
15.01.2026 14:53:00
Drägerwerk-Aktie höher: Auftragseingang treibt Umsatz- und Gewinnfantasie
Im vergangenen Jahr erzielte Drägerwerk laut vorläufigen Zahlen fast 3,5 Milliarden Euro Umsatz und damit 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Gewinn (Ebit) stieg auf 226 bis 236 Millionen Euro, was einer Marge zwischen 6,5 und 6,8 Prozent entspricht. Drägerwerk schlug damit sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartungen. Die Aktie stieg um über 4 Prozent auf das höchste Niveau seit Ende Oktober.
Endgültigen Zahlen will Drägerwerkt am 24. März vorlegen und dann auch einen finalen Dividendenvorschlag vorlegen. Die bestehende Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttung von 30 Prozent des Konzernüberschusses vor, hieß es am Donnerstag.
Via XETRA steht die Drägerwerk-Aktie zeitweise 4,63 Prozent höher bei 76,90 Euro.
