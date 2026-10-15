Drägerwerk vz. Aktie

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WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Vorläufige Zahlen 15.10.2026 12:55:00

Drägerwerk-Aktie kräftig unter Druck: Quartalsgewinn geht zurück

Drägerwerk-Aktie kräftig unter Druck: Quartalsgewinn geht zurück

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im dritten Quartal trotz Zollrückerstattungen weniger Gewinn erzielt.

Einem geringeren Umsatzwachstum standen überdurchschnittlich gestiegene Kosten gegenüber, wie die Lübecker aus dem SDax überraschend am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilten. Zudem hatte sich das Ergebnis im Vorjahreszeitraum günstig entwickelt - da konnten die vorläufigen frischen Resultate nicht mithalten. Die in diesem Jahr stark gelaufene Aktie fiel am Donnerstag nach Handelsbeginn spürbar.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging von knapp 57 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun rund 48 Millionen Euro zurück. Im Ergebnis enthalten war ein Betrag aus Zollrückerstattungen in Höhe von 20,1 Millionen Euro. Drägerwerk sprach von einem Anstieg der Funktionskosten zur Begründung der Entwicklung. Zudem sei das Ergebnis ein Jahr zuvor von Nachholeffekten beim Erlös und einer moderaten Kostenentwicklung begünstigt worden.

Der Umsatz kletterte im abgelaufenen Dreimonatszeitraum um 2,1 Prozent auf rund 851 Millionen Euro und profitierte dabei von Wechselkurseffekten. Beim Auftragseingang ging es um 8,2 Prozent auf 926 Millionen Euro nach oben. Vor allem die Sicherheitstechnik gab hier Schub mit einem Plus von einem Fünftel. Dräger stattet unter anderem die Bundeswehr und den Zivilschutz mit Schutzausrüstung, technischen Geräten und Zubehör aus. Dazu gehören etwa Filter für Atemmasken.

Die Jahresprognose behielt das Management um Unternehmenschef Stefan Dräger bei. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 2,0 bis 6,0 Prozent wachsen und die operative Marge (Ebit-Marge) zwischen 6,0 und 8,0 Prozent liegen.

Drägerwerk brechen nach Quartalszahlen zweistellig ein

Vorläufige Quartalszahlen haben die Aktien von Drägerwerk am Donnerstag prozentual zweistellig abstürzen lassen. Abgeschlagen am SDAX-Ende verloren die Vorzüge des Anbieters von Medizin- und Sicherheitstechnik gegen Mittag fast 15 Prozent auf knapp unter 100 Euro. Sie fielen damit zurück auf das Niveau von Ende Juli.

Dass die Lübecker ihre Jahresprognose beibehielten, half nicht. Ihre seit Anfang Juli eingefahrenen Kursgewinne haben sie um rund 62 Prozent korrigiert. In der Chart-Analyse spricht man dann von einem sogenannten Fibonacci-Retracement. An diesem Punkt scheinen sie sich nun etwas zu fangen.

Die Drägerwerk-Aktien waren in diesem Jahr schon gut gelaufen und seit Jahresanfang steht trotz der aktuellen Einbußen noch immer ein Plus von 44 Prozent zu Buche. Insofern dürften die Verluste am Donnerstag teils mit Gewinnmitnahmen der Anleger zu erklären sein.

Drägerwerk hatte im dritten Quartal trotz hoher Zollrückerstattungen weniger Gewinn erzielt. Einem geringeren Umsatzwachstum standen überdurchschnittlich gestiegene Kosten gegenüber. Ein Händler monierte, dass der Einmaleffekt aus der Zollrückerstattung das Ergebnis besser aussehen lasse, als es tatsächlich sei. Bereinigt um den Effekt habe das operative Ergebnis deutlich unter den Erwartungen gelegen.

Analyst Harald Hof von MWB Research stellte jedoch klar, dass die Jahresziele von Drägerwerk immer noch in Reichweite seien, auch wenn das operative Ergebnis im dritten Quartal enttäuscht habe und das Unternehmen nun wohl eine strengere Kostenkontrolle brauche. Hof senkte seine Gewinnschätzungen für 2026, ließ seine mittelfristigen Annahmen aber unverändert.

Drägerwerk habe in der Vergangenheit bis zu 60 Prozent des jährlichen operativen Gewinns (Ebit) im Schlussquartal erwirtschaftet, betonte der Experte und zeigte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen die bestätigten Ziele erreichen wird. Das gewinnseitig schwache dritte Quartal sieht er eher als kurzfristigen Rücksetzer und weniger als Zeichen sich fundamental verändernder mittelfristiger Perspektiven.

LÜBECK / FRANKFURT (dpa-AFX)

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