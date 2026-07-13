Drägerwerk vz. Aktie

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WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Zahlenvorlage 13.07.2026 20:49:00

Drägerwerk-Aktie legt zu: Ausblick für 2026 leicht angehoben

Drägerwerk-Aktie legt zu: Ausblick für 2026 leicht angehoben

Das Medizintechnik-Unternehmen Drägerwerk blickt nach einem guten zweiten Quartal etwas zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr.

Die Ebit-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern) dürfte aufgrund einer starken operativen Geschäftsentwicklung und Zollrückzahlungen nun bei 5,5 bis 7,5 Prozent liegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Drägerwerk am unteren Ende der Spanne von 0,5 Prozentpunkten weniger ausgegangen. Beim Umsatz erwartet der Konzern ein währungsbereinigtes Plus von zwei bis sechs Prozent.

Im zweiten Quartal waren die Erlöse in dieser Berechnung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 847 Millionen Euro gestiegen. Analysten hatten hier nur mit 820 Millionen Euro gerechnet. Das Ebit legte um mehr als das Doppelte auf 46 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 2,6 auf 5,4 Prozent.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Drägerwerk-Aktie stieg im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 2,6 Prozent.

/he/edh

LÜBECK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Drägerwerk

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