Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Zahlenvorlage
|
13.07.2026 20:49:00
Drägerwerk-Aktie legt zu: Ausblick für 2026 leicht angehoben
Die Ebit-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern) dürfte aufgrund einer starken operativen Geschäftsentwicklung und Zollrückzahlungen nun bei 5,5 bis 7,5 Prozent liegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Drägerwerk am unteren Ende der Spanne von 0,5 Prozentpunkten weniger ausgegangen. Beim Umsatz erwartet der Konzern ein währungsbereinigtes Plus von zwei bis sechs Prozent.
Im zweiten Quartal waren die Erlöse in dieser Berechnung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 847 Millionen Euro gestiegen. Analysten hatten hier nur mit 820 Millionen Euro gerechnet. Das Ebit legte um mehr als das Doppelte auf 46 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 2,6 auf 5,4 Prozent.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Drägerwerk-Aktie stieg im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 2,6 Prozent.
/he/edh
LÜBECK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
10:04
|TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
10.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
06.07.26
|TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.06.26
|TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.06.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|86,80
|4,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.