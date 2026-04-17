Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
17.04.2026 16:41:00
Drägerwerk-Aktie legt zu: Starker Jahresstart bringt Unternehmen auf Kurs
An der Börse legte die Aktie am Freitagnachmittag um 0,7 Prozent zu. Im frühen Handel hatte sie noch etwas im Minus notiert. Seit Jahresbeginn hat die Aktie gut 41 Prozent gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten sogar etwas über 63 Prozent. Für Analyst Henrik Paganetty von Jefferies hat sich die operative Marge von Drägerwerk zu Jahresbeginn stark verbessert. Er verwies zudem auf die bestätigte Prognose.
Im laufenden Jahr erwartet das Management weiter ein Umsatzwachstum um ein bis fünf Prozent. Von diesem Erlös sollen 5,0 bis 7,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern übrig bleiben.
Die vollständigen Ergebnisse der ersten drei Monate will Drägerwerk am 30. April veröffentlichen.
LÜBECK (dpa-AFX)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
