Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Weitere Zollrückerstattungen 21.07.2026 17:22:39

Drägerwerk-Aktie mit Kurssprung: Ausblick erneut verbessert

Drägerwerk-Aktie mit Kurssprung: Ausblick erneut verbessert

Das Medizintechnik-Unternehmen Drägerwerk hat nach weiteren Zollrückerstattungen die Ergebnis-Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

Die Ebit-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern bezogen auf den Umsatz) dürfte aufgrund von Zollrückzahlungen bei 6,0 bis 8,0 Prozent liegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am frühen Dienstagabend mit. Zuvor standen 5,5 bis 7,5 Prozent im Plan. Beim Umsatz erwartet der Konzern weiterhin ein währungsbereinigtes Plus von 2 bis 6 Prozent. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von rund vier Prozent auf die Nachricht.

Drägerwerk habe im Juli weitere Zollrückerstattungen einschließlich Zinsen von rund 14,2 Millionen Euro erhalten, hieß es weiter. Der Posten werde im dritten Quartal verbucht und verbessere die Ergebniserwartung. Weitere Erstattungen von rund 7 bis 9 Millionen Euro seien möglich. Es sei aber nicht absehbar, ob, wann und in welcher tatsächlichen Höhe diese erfolgten. Der Halbjahresfinanzbericht soll am 30. Juli veröffentlicht werden.

/jha/he

LÜBECK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Drägerwerk,Drägerwerk AG

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