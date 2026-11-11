Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Kaufempfehlung
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11.11.2026 11:25:39
Drägerwerk-Aktien erreichen Vorwochenhoch
Darüber wäre es der höchste Kurs seit Mitte Oktober, damals waren die Papiere nach Quartalszahlen prozentual zweistellig eingebrochen. Mit einem Plus von zuletzt 7,1 Prozent auf 106,80 Euro lagen die Drägerwerk-Anteile am Mittwoch im SDAX auf dem ersten Platz.
Unterstützung kommt von einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank, die mit einem Kursziel von 156 Euro noch viel Luft nach oben erkennt. Dem Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieter stehe ein starker Profitabilitätsschub bevor, schrieb Analyst Christian Ehmann. Er lobte die disziplinierte, auf Margen fokussierte Strategie der Lübecker. Selbst unter konservativen Annahmen sei Drägerwerk sehr attraktiv.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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