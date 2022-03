Draegerwerk: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Draegerwerk präsentierte in der am 18.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,04 Prozent auf 925,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,12 Milliarden EUR gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,13 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 13,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Draegerwerk im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,33 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,41 Milliarden EUR im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 8,39 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 3,30 Milliarden EUR festgelegt.

Redaktion finanzen.at