Drägerwerk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Drägerwerk hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 833,3 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 774,6 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at