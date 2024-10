Drägerwerk mit Umsatz- und Ergebnisrückgang

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat im dritten Quartal einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnet. So sank der Umsatz um 1,8 Prozent auf 775 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Lübeck mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Minus 0,7 Prozent. Beide Sparten verzeichneten dabei sinkende Erlöse. Im Medizintechnik-Geschäft verzeichnete Drägerwerk eine schwache Entwicklung in China. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank konzernweit von 29,2 Millionen auf rund 24 Millionen Euro. Darin enthalten ist ein Einmaleffekt von rund zehn Millionen Euro aus einem Gebäudeverkauf, wie es weiter hieß. Die entsprechende Marge betrug rund 3,1 Prozent, nach 3,7 Prozent im Vorjahr.

Die Prognose bekräftigte das Unternehmen und erwartet für 2024 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent und eine EBIT-Marge von 2,5 bis 5,5 Prozent. Dabei geht Drägerwerk weiter eher von einem Umsatzwachstum in der unteren Hälfte und einer EBIT-Marge in der oberen Hälfte der Prognosespanne aus./nas/stk