Drägerwerk stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Drägerwerk hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,06 EUR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,82 Prozent auf 1,14 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,99 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,14 Milliarden EUR belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Drägerwerk ein EPS von 6,67 EUR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,29 Prozent auf 3,48 Milliarden EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,37 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 6,97 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,48 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at