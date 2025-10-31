Draegerwerk stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Draegerwerk äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1,91 EUR gegenüber 0,770 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 774,6 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 833,3 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at