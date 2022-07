Draghi berichtet im Parlament zu Regierungskrise in Italien

ROM (dpa-AFX) - Nach dem gescheiterten Rücktrittsangebot von Italiens Ministerpräsident Mario Draghi entscheidet sich ab diesem Mittwoch der Fortbestand der Regierung in Rom. Draghi soll am Vormittag in der kleineren der beiden Parlamentskammern, dem Senat, über die politische Situation berichten. Danach wird eine Vertrauensabstimmung erwartet. Dieses Votum müsste dann auch in der größeren Abgeordnetenkammer erfolgen. Diese zweite Abstimmung wird allerdings erst für Donnerstag erwartet.

Der parteilose Ökonom bot am vergangenen Donnerstag seinen Rücktritt an, nachdem die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung im Senat seinem Kabinett nicht das Vertrauen aussprach. Staatschef Sergio Mattarella lehnte Draghis Gesuch allerdings ab und schickte ihn für Mittwoch ins Parlament. In Italien verschärfte sich dadurch die laufende Regierungskrise. Möglich ist, dass der 74-Jährige mit dem ausgesprochenen Vertrauen weiter regiert. Sollte er an seinem Rücktritt festhalten, droht Italien eine vorgezogene Wahl.

/jon/DP/ngu