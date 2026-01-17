|
17.01.2026 18:14:39
Draghi: Europa hat vielleicht mehr Feinde denn je
AACHEN (dpa-AFX) - Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist nach eigenen Worten "äußerst dankbar" für die Zuerkennung des Karlspreises. "Diese Entscheidung kommt zu einer Zeit, zu der Europa viele Feinde hat - vielleicht mehr Feinde denn je, sowohl innere als auch äußere Feinde", sagte der 78-jährige frühere italienische Ministerpräsident in einer eingespielten Videobotschaft während der Verkündung des diesjährigen Preisträgers in Aachen. Um die Europäische Union zu bewahren, müssten die Europäer enger denn je zusammenstehen, mahnte er. "Wir müssen unsere selbst verschuldeten Schwächen überwinden. Und wir müssen stärker werden: militärisch, wirtschaftlich und politisch." Draghi wird für seine Verdienste um die europäische Einigung und für sein Lebenswerk mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet./cd/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.