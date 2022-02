Draghi nach Ukraine-Sondertreffen: Situation bleibt angespannt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Lage in der Ukraine bleibt nach Ansicht des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi angespannt. "Grundsätzlich ist die Situation die, die sie vor ein paar Tagen war", sagte der 74-Jährige nach einem Sondertreffen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Rande des EU-Afrika-Gipfels am Donnerstag. "Diese Episoden, die eine scheinbare Deeskalation ankündigten, werden zur Zeit nicht ernstgenommen", sagte Draghi.

Russland hatte zuletzt angekündigt, Soldaten aus der Grenzregion zur Ukraine abzuziehen. Nach Erkenntnissen der Nato gebe es dafür keine glaubwürdigen Hinweise. Draghi sagte, man müsse für jede Möglichkeit gewappnet sein. Die Strategie sei nun, fest zusammenzustehen und keine Schwäche zu zeigen. "Außerdem muss man den Dialog so weit wie möglich offen halten", sagte Draghi./dub/DP/jha