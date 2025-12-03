DRAGO entertainment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DRAGO entertainment äußerte sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 2,8 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,4 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at