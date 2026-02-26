Dragoneer Growth Opportunities A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dragoneer Growth Opportunities A veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent auf 277,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 246,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,06 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 944,80 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at