Dragonfly Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dragonfly Energy hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 14,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,900 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 13,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Dragonfly Energy vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 14,800 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -59,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 58,63 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Dragonfly Energy 50,65 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at