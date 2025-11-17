|
17.11.2025 06:31:29
Dragonfly Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dragonfly Energy hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dragonfly Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dragonfly Energy einen Umsatz von 12,7 Millionen USD eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
