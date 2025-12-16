Dragonfly Energy Holdings Aktie
WKN DE: A3DSG4 / ISIN: US26145B1061
|
16.12.2025 14:16:19
Dragonfly Energy Stock Tanks In Pre-Market Over Announcement Of 1-For-10 Reverse Stock Split
(RTTNews) - Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI), Tuesday announced its plan for a 1-for-10 reverse stock split of its outstanding common stock.
Following the news, Dragonfly's stock is moving down 41.3 percent, to $0.411 in the pre-market hours on the Nasdaq.
In light of this, every ten pre-split shares of common stock outstanding will become one share of common stock.
CEO Denis Phares explained that the move is an important technical step to maintain Nasdaq compliance and position the company for its next phase of growth.
The plan will be effective for trading purposes as of the commencement of trading on Thursday, December 18, 2025.

