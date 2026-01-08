AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
08.01.2026 12:30:00
DRAM- und NAND-Preise steigen weiter massiv: AMD erwägt AM4-Comeback
Speicherhersteller ziehen die Daumenschrauben weiter an. AMD könnte zur Entlastung eingestellte AM4-Prozessoren zurückbringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
