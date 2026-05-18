DRB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DRB hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 113,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DRB 154,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 200,03 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 184,69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at