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18.11.2026 06:31:28
DRB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
DRB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 440,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 474,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,22 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 209,20 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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