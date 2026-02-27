DRB Industrial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DRB Industrial hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 260,81 KRW gegenüber 441,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 99,36 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,68 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 704,10 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 783,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat DRB Industrial im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 364,60 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 336,98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at