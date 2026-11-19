DRB Industrial lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 850,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 272,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat DRB Industrial 116,87 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at