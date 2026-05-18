DRB Industrial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DRB Industrial präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 746,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 151,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95,37 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,42 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at