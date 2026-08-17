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17.08.2026 06:31:29
DRB Industrial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DRB Industrial hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 509,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,00 KRW je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 103,55 Milliarden KRW gegenüber 89,18 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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