DRC Systems India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DRC Systems India hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

DRC Systems India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DRC Systems India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 228,3 Millionen INR im Vergleich zu 161,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at