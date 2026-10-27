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27.10.2026 06:31:29
DRC Systems India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
DRC Systems India hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,77 Prozent auf 212,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte DRC Systems India 228,3 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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