05.02.2026 06:31:28
DRC Systems India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DRC Systems India veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DRC Systems India 0,270 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 60,36 Prozent auf 271,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
