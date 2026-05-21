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21.05.2026 06:31:29
DRC Systems India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DRC Systems India hat am 18.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 272,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DRC Systems India 169,3 Millionen INR umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,14 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 955,05 Millionen INR gegenüber 653,77 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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