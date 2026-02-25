Dream Finders Homes A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dream Finders Homes A hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,25 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dream Finders Homes A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,21 Milliarden USD im Vergleich zu 1,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,594 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,14 Milliarden USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,89 Prozent auf 4,32 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at