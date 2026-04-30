Dream Finders Home a Aktie
WKN DE: A2QMNU / ISIN: US26154D1000
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30.04.2026 13:24:13
Dream Finders Homes, Inc. Q1 Profit Retreats
(RTTNews) - Dream Finders Homes, Inc. (DFH) released earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $13.26 million, or $0.11 per share. This compares with $54.90 million, or $0.54 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 10.3% to $887.84 million from $989.87 million last year.
Dream Finders Homes, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.26 Mln. vs. $54.90 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.54 last year. -Revenue: $887.84 Mln vs. $989.87 Mln last year.
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