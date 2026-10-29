Dream Finders Home a Aktie
WKN DE: A2QMNU / ISIN: US26154D1000
|
29.10.2026 13:47:22
Dream Finders Homes, Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Dream Finders Homes, Inc. (DFH):
Earnings: $6.65 million in Q3 vs. $46.99 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q3 vs. $0.47 in the same period last year. Revenue: $996.05 million in Q3 vs. $969.8 million in the same period last year.
Dream Finders Homes maintains its guidance of approximately 9,250 home closings for the full year 2026.
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