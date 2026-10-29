Dream Finders Homes, Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Dream Finders Homes, Inc. (DFH):

Earnings: $6.65 million in Q3 vs. $46.99 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q3 vs. $0.47 in the same period last year. Revenue: $996.05 million in Q3 vs. $969.8 million in the same period last year.

Dream Finders Homes maintains its guidance of approximately 9,250 home closings for the full year 2026.