Dream Finders Home a Aktie
WKN DE: A2QMNU / ISIN: US26154D1000
|
11.05.2026 14:25:06
Dream Finders Homes Proposes To Buy Beazer Homes For $25.75/Share; Beazer Up 34% In Pre-Market
(RTTNews) - Dream Finders Homes, Inc. (DFH), a house builder, said on Monday that it has submitted a proposal to the board of Beazer Homes USA, Inc. (BZH) to acquire Beazer at $25.75 per share in cash, which reflects a total equity value of around $704 million.
This acquisition proposal reflects a cash premium of around 40% over Beazer's closing share price on May 5.
Patrick Zalupski, CEO of Dream Finders, said: "We believe our proposal delivers significant value at a substantial premium for Beazer's shareholders. Combining our two companies, with our highly complementary footprints and product strategies, would create the seventh-largest U.S. homebuilder."
BZH was up by 33.29% at $25 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dream Finders Homes Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dream Finders Homes Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beazer Homes USA Inc
|19,60
|-2,00%
|Dream Finders Homes Inc Registered Shs -A-
|13,02
|-13,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.