Dream gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dream hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 14,82 JPY gegenüber 31,43 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at