Dream Homes Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dream Homes Development lud am 17.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Dream Homes Development mit einem Umsatz von insgesamt 3,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 369,70 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,020 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Dream Homes Development hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 10,07 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 102,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,97 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at