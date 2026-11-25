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25.11.2026 06:31:29
Dream Homes Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dream Homes Development hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Auf der Umsatzseite hat Dream Homes Development im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 97,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dream Homes Development 3,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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