Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units 0,160 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,0 Millionen CAD im Vergleich zu 125,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at