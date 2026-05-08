Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 131,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 122,3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at