Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units 0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 118,3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 127,8 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at