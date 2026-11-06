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06.11.2026 06:31:28
Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,8 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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