Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 CAD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units mit einem Umsatz von insgesamt 132,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 9,98 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,580 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,900 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 507,95 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 471,58 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

