Dream Residential Real Estate Investment Trust Trust Units Unitary hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dream Residential Real Estate Investment Trust Trust Units Unitary präsentierte in der am 15.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Beim Umsatz wurden 2,6 Millionen USD gegenüber 1,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD sowie einen Umsatz von 47,76 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at