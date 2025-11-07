Dream Residential Real Estate Investment Trust Trust Units Unitary stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dream Residential Real Estate Investment Trust Trust Units Unitary gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dream Residential Real Estate Investment Trust Trust Units Unitary hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,86 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 17,1 Millionen CAD gegenüber 16,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at