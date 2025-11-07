Dream stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dream hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,85 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -11,770 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dream im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

